Роспотребнадзор назвал водоёмы в Подмосковье, пригодные для купания

Хоть на недельку, но купальный сезон должен открыться в Москве и Подмосковье. Роспотребнадзор признал пригодными для купания в Московской области 13 водоемов.

Ведомство провело проверки водоемов и выдало заключения. Управление Роспотребнадзора по Московской области по состоянию на 1 июля выдало 13 положительных санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водных объектов в целях купания, занятия спортом и отдыха санитарным нормам и правилам.

Разрешение получили четыре зоны отдыха в Егорьевске, две — в Дмитрове, две — на Истринском водохранилище, по одной зоне в Шатурском, Дмитровском, Воскресенском районах, Клину и Дзержинском.

По данным Роспотребнадзора, трем субъектам выданы отрицательные санитарно-эпидемиологические заключения - это два водоема в Воскресенске и один в Воскресенском районе.

По прогнозу синоптиков, лето все-таки придет в Московский регион. Во второй половине июля, и откроется купальный сезон.