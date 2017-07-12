Роспотребнадзор назвал водоёмы в Подмосковье, пригодные для купания
12 июля 2017, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]
Хоть на недельку, но купальный сезон должен открыться в Москве и Подмосковье. Роспотребнадзор признал пригодными для купания в Московской области 13 водоемов.
Ведомство провело проверки водоемов и выдало заключения. Управление Роспотребнадзора по Московской области по состоянию на 1 июля выдало 13 положительных санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водных объектов в целях купания, занятия спортом и отдыха санитарным нормам и правилам.
Разрешение получили четыре зоны отдыха в Егорьевске, две — в Дмитрове, две — на Истринском водохранилище, по одной зоне в Шатурском, Дмитровском, Воскресенском районах, Клину и Дзержинском.
По данным Роспотребнадзора, трем субъектам выданы отрицательные санитарно-эпидемиологические заключения - это два водоема в Воскресенске и один в Воскресенском районе.
По прогнозу синоптиков, лето все-таки придет в Московский регион. Во второй половине июля, и откроется купальный сезон.