В Москве может быть открыт пляжный сезон

В Москве этим летом еще может быть открыт пляжный сезон. По прогнозу синоптиков, лето придет во второй половине июля. По прогнозу синоптиков центра погоды «Фобос», потепление в московском регионе начнется со вторника, 11 июля. Под влиянием антициклона тучи разойдутся, выглянет солнце.

Температура воздуха поднимется до плюс 23 - 25 градусов. Но без осадков на будущей неделе не обойдется. С 12 по 14 июля в Москве и Подмосковье вновь пройдет дожди и прогремят грозы. По настоящему летняя температура установится в выходные — 15-16 июля. Воздух прогреется до плюс 27 градусов.

В последующие дни и вода в московских водоемах прогреется до плюс 19 - 21 градуса. Как отметили синоптики, купальный сезон будет открыт с опозданием на 50 суток к выходным — 22-23 июля. Хоть недельку москвичи погреются под солнцем и продемонстрируют свои летние наряды и купальники.