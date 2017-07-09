С понедельника в Москве начнет теплеть, но дождь не прекратится

Как и прогнозировали синоптики, вся текущая неделя в Москве прошла под знаком «водолея». Сегодня, в воскресенье, в столице тоже ожидается дождь. Погода пасмурная, с небольшими прояснениями.

Днем воздух прогреется до 14-16 градусов тепла. К ночи похолодает до +10 градусов. Такая погода больше соответсвует сентябрю, а не июлю.

Теплый воздух прорвется в центральную часть России лишь в понедельник. Станет заметно теплее – до 20-22 градусов тепла. Вот только дожди не прекратятся.

Со вторника Гидрометцентр прогнозирует существенное потепление — на юге Московского региона воздух может прогреться аж до 29 градусов. Такая жаркая погода продержится несколько дней.

Остальная часть лета также будет достаточно неустойчивой с кратковременными всплесками жары. До середины августа синоптики рассчитывают на три периода по три-пять дней с достаточно высокими температурами.

Вместе с тем россияне должны готовиться к природным катаклизмам. Как заявил ранее глава Гидрометцентра, во второй половине лета возможны сильные грозы, град и даже смерчи.



