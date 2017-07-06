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Гидрометцентр пугает смерчами и сильными грозами во второй половине лета

6 июля 2017, 11:05 [ «Аргументы Недели» ]

Гидрометцентр пугает смерчами и сильными грозами во второй половине лета
pixabay.com

Жители Центральной России никак не могут приспособиться к изменившимся погодным условиям. Зонтики и ветровки стали постоянными атрибутами этого лета. К середине лета постепенно все свыкаются с мыслью, что это время года для нас уже потеряно.

И хотя синоптики еще обещают небольшие всплески тепла, мало верится в хорошие сюрпризы погоды на фоне наступившего похолодания и затянувшихся дождей.

А Гидрометцентр между тем пугает новыми катаклизмами. По заявлению главы службы Романа Вильфанда, во второй половине лета ожидаются смерчи, сильные грозы и шквалистый ветер, пишут "Известия".

МЧС, работу которого в пух и прах раскритиковали после майского урагана в Москве, теперь информирует населения о приближающейся непогоде через соцсети. Оповещения рассылаются через «Одноклассников» и «ВКонтакте».

Синоптики и спасатели публикуют рекомендации на случай стихии. Во избежание несчастных случаев лучше переждать непогоду в помещении, при этом следует закрыть все окна и балкон. При прогнозе сильного ветра, доходящего до 20 м/сек., не следует отпускать детей на улицу. Людям и автомобилистам, оказавшимся в это время на улице, нужно избегать близости деревьев, непрочных построек, рекламных щитов. Если град застал в машине, следует развернуться к стеклам спиной. Лучше переждать ливень на обочине.

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Арестована банда, причастная к убийству главы Сергиева Посада

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Следователи ищут причину отравления 17 воспитанников детсада в Северной Осетии

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МИД РФ: террористы устроят постановочные химические атаки в Сирии

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Гидрометцентр пугает смерчами и сильными грозами во второй половине лета

Жители Центральной России никак не могут приспособиться к изменившимся погодным условиям. Зонтики и ветровки стали постоянными атрибутами этого лета. К середине лета постепенно все свыкаются с мыслью, что это время года для нас уже потеряно.

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Участник "Иванушки International" показал квартиру покойного Олега Яковлева

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В Солнечной системе нашли родину ситхов из "Звездных войн"

Ученые решили провести нестандартное исследование, результаты которого весьма обрадуют поклонников культовой фантастической франшизы "Звездные войны". Исследователи обнаружили родину ситхов.

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В США произошло землетрясение

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Глава Польши хочет постоянного присутствия американских военных в своей стране

Глава Польши хочет постоянного присутствия американских военных в своей стране

Польский лидер Анджей Дуда хочет, чтобы американские военные постоянно находились на территории его страны. По мнению президента Польши, США в настоящий момент являются гарантом военной безопасности.

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Во время наводнения в Японии без вести пропали 22 человека

Во время наводнения в Японии без вести пропали 22 человека

Японский остров Кюсю переживает стихийное бедствие из-за наводнения, вызванного обильными осадками, которые не утихают с начала недели. Около 550 тыс. жителей получили приказы об эвакуации.

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Перед саммитом G20 в Гамбурге неизвестные подожгли автосалон

Перед саммитом G20 в Гамбурге неизвестные подожгли автосалон

В ночь на четверг, 6 июля, в Гамбурге неизвестные подожгли автомобили премиальной марки Porsche на парковке автосалона. Согласно последней информации, восемь машин сгорели практически дотла.

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В Забайкалье 12 школьников отравились в детском лагере и попали в больницы

В Забайкалье 12 школьников отравились в детском лагере и попали в больницы

В Забайкальском крае двенадцать школьников отравились в детском лагере и были экстренно госпитализированы в больницы Читы. Уточняется, что пострадали дети в возрасте от семи до пятнадцати лет.

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Янукович хотел бы возвращения Крыма в состав Украины

Янукович хотел бы возвращения Крыма в состав Украины

Экс-президент Украины Виктор Янукович ответил на вопрос о статусе Крыма. Он бы хотел возвращения Крыма в состав Украины, но решение о присоединении принимали крымчане, и это было предсказуемым.

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