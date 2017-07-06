Гидрометцентр пугает смерчами и сильными грозами во второй половине лета

Жители Центральной России никак не могут приспособиться к изменившимся погодным условиям. Зонтики и ветровки стали постоянными атрибутами этого лета. К середине лета постепенно все свыкаются с мыслью, что это время года для нас уже потеряно.

И хотя синоптики еще обещают небольшие всплески тепла, мало верится в хорошие сюрпризы погоды на фоне наступившего похолодания и затянувшихся дождей.

А Гидрометцентр между тем пугает новыми катаклизмами. По заявлению главы службы Романа Вильфанда, во второй половине лета ожидаются смерчи, сильные грозы и шквалистый ветер, пишут "Известия".

МЧС, работу которого в пух и прах раскритиковали после майского урагана в Москве, теперь информирует населения о приближающейся непогоде через соцсети. Оповещения рассылаются через «Одноклассников» и «ВКонтакте».

Синоптики и спасатели публикуют рекомендации на случай стихии. Во избежание несчастных случаев лучше переждать непогоду в помещении, при этом следует закрыть все окна и балкон. При прогнозе сильного ветра, доходящего до 20 м/сек., не следует отпускать детей на улицу. Людям и автомобилистам, оказавшимся в это время на улице, нужно избегать близости деревьев, непрочных построек, рекламных щитов. Если град застал в машине, следует развернуться к стеклам спиной. Лучше переждать ливень на обочине.



