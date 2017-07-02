Метеорологи спрогнозировали «циклоническую депрессию» в Москве

В воскресенье погода в Москве будет находиться в состоянии циклонической депрессии. Такой прогноз на сегодняшний день дал метеоролог Евгений Тишковец.

В беседе с RT специалист рассказал, что в воскресенье в российской столице снова будут идти продолжительные дожди. Согласно расчетам, которые сделал синоптик, пик осадков придется примерно на 15.00. Температура воздуха днем не превысит +19 градусов, что значительно ниже значений, характерных для июля. В понедельник ситуация с погодой к лучшему не изменится, предсказал метеоролог.

Напомним, в минувшую пятницу в Московском регионе прошел мощный ливень, который синоптики сравнили с событиями, описанными в ветхозаветной Книге Бытия. Во время грозы погибли 3 человека, еще 16 пострадали.