Из-за непогоды в Москве пострадали 16 человек

В медицинских службах Москвы уточнили число пострадавших во время вчерашней грозы в столице.

Согласно информации, которой располагают специалисты на данный момент, в результате непогоды травмы различной степени тяжести получили 16 человек, 12 из них были доставлены в московские больницы.

Ранее в субботу «Аргументы недели» писали, что количество убитых молнией во время грозы в столичном регионе увеличилось до трех. Третьей жертвой стихии стал 47-летний житель Воскресенского района Московской области, он скончался на рыбалке. Накануне в СМИ появилась информация о гибели от удара молнии двух человек.