Молнии убили трёх мужчин в столичном регионе

Тело 47-летнего мужчины обнаружили в Воскресенском районе Московской области. Как сообщает "Лайф", он стал четвертой жертвой грозового шторма, который обрушился на столичный регион в пятницу.

По данным журналистов, погибший планировал порыбачить на реке Москве. Выяснилось, что он скончался от последствий удара молнии. Ранее сообщалось о гибели от удара молнии еще двух мужчин: в Дмитровском районе и деревне Софьино.

В Москве за несколько часов в пятницу, 30 июня, выпало около 70 процентов месячной нормы осадков.