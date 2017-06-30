Метеорологи рассказали о погоде в Москве на выходных

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Москвы на ближайших выходных.

Согласно прогнозу, опубликованному специалистами центра «Фобос», в субботу и воскресенье в российской столице возможны кратковременные дожди. Ожидается, что днем воздух прогреется до +26 градусов.

Кроме того, метеорологи подтвердили ранее распространенную информацию о том, что вечером в пятницу в город придет атмосферный фронт. Синоптики предсказывают грозы, усиление ветра, также не исключено выпадение града. В связи с этим прогнозом сегодня в Москве объявлен желтый уровень опасности. Жителей столицы просят быть осторожными.