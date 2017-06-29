В Москве на пятницу из-за непогоды объявлен оранжевый уровень опасности

Столичные спасатели предупредили жителей и гостей столицы о непогоде в Москве и Московской области со второй половины пятницы до субботы; ожидаются сильный порывистый ветер, дождь, гроза и град.

Кроме того, Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности на территории Московского региона из-за высокого риска возникновения пожаров. Такой же уровень опасности введен во Владимирской, Ярославской, Рязанской и Калужской областях.