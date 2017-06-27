Гидрометцентр объявил о приходе настоящего лета в Москву

В московском регионе с понедельника установилась настоящая летняя погода с температурой выше 20 градусов, объявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Однако теплая погода не означает солнечная. И, действительно, столицу залили дожди. Но это все равно приятнее, чем ливни при холодной погоде.

Во вторник москвичей ждет незначительное похолодание до 20 градусов, после чего температура снова пойдет на повышение и составит в среднем 25 градусов тепла. К концу рабочей недели воздух прогреется уже до +27. Выходные тоже будут по-летнему теплыми.

В первый день июля синоптики прогнозируют кратковременное похолодание до 20 градусов. Потом установится высокая температура.