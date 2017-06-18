Июль возьмет свое - прогнозы синоптиков на лето

Большая часть июня уже позади, а намеков на летнюю погоду нет никаких. Май был признан самым холодным за более чем вековую историю, июнь выдался ему под стать. Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд уже устал отвечать на вопрос, наступит ли в этом году лето.

Есть ли вообще у жителей Центральной России шанс позагорать и искупаться в этом сезоне? По всем параметрам, есть. Июль наверстает упущенное: температура будет на несколько градусов превышать норму. Так что купальный сезон будет открыт. Пока же в подмосковных водоемах могут купать разве что «моржи» - температура воды не превышает 14 градусов.

Вообще же климат сильно изменился, и в ближайшие десяток лет этот процесс будет продолжаться. Связано это с глобальным потеплением, о чем так много говорят ученые в последнее время. Однако, будет заблуждением считать, что потепление несет повышенные температуры. Это приводит к другим последствиям – волнообразным изменениям, пишет «РГ».

Если для наших широт всегда был привычен западно-восточный перенос воздушных масс, то сейчас установилась такая циркуляция воздуха, что к нам чаще дуют холодные арктические ветра, пояснил главный синоптик страны. И такая тенденция будет наблюдаться в течение ближайших 10 лет. При этом «нормальных средних температур будет меньше, а чередование дождливых и засушливых периодов все больше». Не исключены аномально теплые зимы и летние заморозки.