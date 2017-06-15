15 июня в Москве стало самым холодным днем за последние 113 лет

15 июня 2017 года в Москве стало самым холодным днем за последние 113 лет метеонаблюдений. Дневная температура в этот день не превысит десяти градусов тепла. Май этого года также был признан самым холодным в XXI веке.



По словам замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, ситуация с аномально низкой температурой в середине июня последний раз была зафиксирована в 1904 году. По данным метеоцентра «Фобос», в последний раз такая погода наблюдалась вообще в 1879 году, когда температура составив 9,9 градусов тепла.



Цыганков рассказал РБК, когда ждать потепления в столице. Оно будет недолгим, всего четыре дня — с 17 до 20 июня. Дневная температура в эти дни поднимется до +20 градусов, а после придет новый циклон с очередным похолоданием и дождями. Температура пойдет на убыль.



