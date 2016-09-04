В Москве и Подмосковье был объявлен «оранжевый» уровень опасности в связи с ожидаемыми сильными дождями 5 сентября, сообщили в Гидрометцентре. В Москве и столичном регионе ожидается 16-18 градусов тепла.

При этом пройдут сильные ливни, по данным синоптиков, за день в столице и области может выпасть до 16 мм осадков (четверть сентябрьской нормы). Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Предупреждение касается также Смоленской области.

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