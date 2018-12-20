«Оффшорная аристократия жирует в то время, когда народ просто бедствует!»

20 декабря состоялась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. На ней присутствовал главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при МО РФ, полковник запаса Игорь КОРОТЧЕНКО:

«Ненормально, когда к главе государства обращаются с бытовыми проблемами!»

- Было очень много вопросов с мест, которые говорят о том, что именно местное начальство, губернаторы, мэры, районные начальники не справляются с теми проблемами, решения которых ждет от них население.

Не нормально, когда к главе государства обращаются с бытовыми проблемами! Это говорит о том, что необходимо совершенствовать систему управления государством, более жестко спрашивать с местных начальников, ну и, конечно, беспощадно расправляться с местными князьками.

Беспощадно расправляться - это не устраивать репрессии, а отправлять тех, к кому накапливаются претензии граждан, на рынок труда с тем, чтобы они искали себе другое место работы.

«Детки и родственники газовых бизнесменов»

По-прежнему поднимались вопросы социальной справедливости. Если недра принадлежат всем и это общенациональное достояние, конечно, вопиющими выглядят факты публикаций в социальных сетях деток и другие родственников отдельных газовых бизнесменов, которые катаются на роскошных иномарках, отправляются в шикарные круизы и т.п.

А ведь люди там, в регионах, получают такую пенсию, которая позволяет едва-едва сводить концы с концами...

Но вопросы социальной справедливости решаются не путем «установления социализма», а посредством введения таких налогов на роскошь, которые есть, скажем, в скандинавских странах.

То есть подоходный налог не 13, а 40-50 процентов, плюс жесткий контроль. Уклоняешься - в тюрьму! Либо плати.

«Лишать менеджеров многомиллионных бонусов»

Надо перераспределять налоговую нагрузку и вообще освобождать малоимущих от любых федеральных налогов, перекладывая это на олигархат, оффшорную аристократию и т.п., то есть на тех, кто жирует в то время, когда народ просто бедствует!

Может, лишать менеджеров наших нефтяных и газовых корпораций тех многомиллионных выплат в виде бонусов, если в стране с помощью смс по телеканалу с обычных граждан собирают деньги на то, чтобы провести ребенку высокотехнологичную операцию?

Давайте направим сверхбонусы, которые получает менеджмент в нефтяных и газовых компаниях (там, где государство их хотя бы контролирует) в специальный фонд при Минздраве, откуда будут финансироваться эти высокотехнологичные операции.

«Как только народ почувствует свою отдаленность от государства...»

Запрос на социальную справедливость сейчас является мейнстримом внутренней политики. Такое время уже настало.

Как бы ни было тяжело, какое бы ни шло давление извне, но вопросы социальной справедливости никуда не уходят! А если мы не будем их решать, то просто потеряем страну и не на кого будет опереться.

Ведь как только народ почувствует свою отдаленность от государства, что оно не обеспечивает выполнение социальных функций, то могут наступить просто страшные последствия с точки зрения внутриполитических всех процессов.