Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла в правительство законопроект, согласно которому регионам будет запрещено повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги выше установленных предельных значений.

ФАС обеспокоена тем, что в регионах коммунальные тарифы различаются более чем в 50 раз.

Например, минимальный тариф на водоотведение установлен в Дагестане - 3 рубля за кубометр, а максимальный - в Ненецком автономном округе - 155,8 рубля за кубометр...

Вопрос: «Нужно положить предел беспределу в ЖКХ?»

Галина Хованская, председатель комитета Госдумы по жилищной политике и коммунальному хозяйству:

«А ведь мы с вами все это оплачиваем...»

- Думаю, что на это надо было обратить внимание гораздо раньше, когда были установлены новые тарифы.

Именно тогда нужно было хвататься за голову, а мы смотрим на все уже по свершившемуся факту, чуть ли не тогда, когда люди начинают выходить на улицу!

Конечно, в разных регионах – разная ситуация, и все же федерация, передав формирование тарифов на региональный и муниципальный уровни, практически устранилась от всего этого.

Более того, федеральный закон, который ограничивал совокупные платежи населения за жилое помещение и коммунальные услуги, теперь не действует, и все это опять же передано на откуп регионам!

Я уже давно говорила, что без изменений в жилищном кодексе, простым окриком сверху, из правительства, эту ситуацию не изменить.

Ведь в том же жилищном кодексе записано, что тарифы на воду устанавливает муниципалитеты....

А ведь эти тарифы подчас просто безумны, и я уже устала об этом говорить! Я могу понять, если, скажем, сдохла очистная станция и ее нужно срочно ремонтировать.

Но ведь нам, простым потребителям, нужно понять, из чего, собственно, состоит тариф - то ли это индексация зарплаты, то ли расходы на замену труб и т.п., то ли содержание футбольной команды профилактория?

А ведь мы с вами все это оплачиваем...

Мартин Шаккум, заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку, доктор экономических наук, кандидат психологических наук:

«Местная власть сегодня вписывает туда...»

- Цена за услугу - это тариф, умноженный на объем потребления, а при отсутствии счетчиков - на норматив.

Нормативы потребления - одна из основных причин роста коммунальных платежей. Утверждая завышенные и суперзавышенные нормативы потребления, местная власть сегодня вписывает туда не только всю неэффективность работы коммунальных организаций, но и зачастую превращает это в кормушку для аффилированных с ней коммунальных организаций!

Сегодня граждане приватизировали свои квартиры и считают себя собственниками жилья. Но они не ощущают себя собственниками своего дома и не понимают, что стоимость большинства коммунальных услуг формируется на уровне дома.

Например, самая затратная услуга - это отопление (ведь дом отапливается целиком, а учет в лучшем случае идет по всему дому).

То же самое касается и горячего водоснабжения. Конечно, есть еще текущий ремонт, содержание лестничных клеток и т.п.

Для того чтобы тарифы на эти услуги формулировались справедливо, должен существовать некий переговорный процесс между жильцами и обслуживающими компаниями, а наши граждане этому не научились и, к сожалению, не считают, что этим необходимо заниматься - заключать договора и контролировать их выполнение.

Сохраняется некий рудимент социализма, когда каждый житель считает, что власть сама ему это должна сделать.

Анатолий Трушкин, писатель-сатирик:

«Даже сами жулики просто разводят руками!»

- Сейчас во всем этом столько хитросплетений, что даже сами жулики просто разводят руками и говорят, что они с этого не кормятся.

Те, кто рассылает эти тарифы, почему-то хотят жить за счет населения. А куда же тогда идут деньги?

Никто этого не может объяснить. Похоже, мы все на кого-то работаем, а операция «Перехват» пока ничего не дает...