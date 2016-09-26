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«Я боюсь кризиса власти, ведь у нас так плохо с управлением!»

26 сентября 2016, 23:00 [ «АН-онлайн» ]

«Я боюсь кризиса власти, ведь у нас так плохо с управлением!»
Фото: med.cap.ru

Около 80% граждан признают наличие экономического кризиса в России, а четверть из них уверены, что он будет продолжительным, следует из опроса «Левада-центра».

При этом большинство опрошенных по-прежнему считают, что сокращение на работе, снижение или задержка зарплаты их не затронут.

Вопрос: «С этим кризисом разобрались. А каким может быть следующий?»  

 

Сергей Колесников, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, бывший зампред Госдумы по охране здоровья, заслуженный деятель науки РФ:

«Надо стремительно готовиться»

- Честно говоря, я боюсь кризиса власти, ведь у нас так плохо с управлением. У нас очень мало управленцев, менеджеров, так что следующий кризис будет связан именно с этим, и сейчас надо стремительно к нему готовиться.

И еще, конечно, нужно продолжать поднимать нашу отечественную промышленность. Знаете, ведь кризис вполне может произойти и на лекарственном фронте.

Америка заявляла о возможной изоляции России, а ведь такая угроза может очень просто достичь своей цели. Дело в том, что не менее 80% нашего лекарственного рынка составляют именно зарубежные лекарства.

Самыми страшными кризисами могут быть кризис управления и лекарственный кризис. Финансовый кризис ударит по тому человеку, у которого есть сбережения в банках, ПИФах, всевозможных акционерных обществах, но без лекарств останется вообще только лапу сосать.   

Гарегин Тосунян, президент Ассоциации российских банков:

«Ничего чрезвычайного не предвидится»

- Ничего сокрушительного и чрезвычайного не предвидится, потому что от чрезвычайных болезней мы на обозримое будущее, надеюсь, приобрели иммунитет.

Бескризисное развитие – это все равно, что жизнь без простуд. Но так не бывает, и простуда рано или поздно возникнет. Каждый человек и чихает, и кашляет, - и это несколько болезненное, но совсем даже не смертельное состояние...   

Валерий Драганов, президент «Автотор-холдинга», руководитель Таможенной службы России в правительствах Примакова и Кириенко, член правления РСПП, депутат Госдумы III-V созывов:

«Сегодня мало кого увлекают такие философии, как гамбургер и кока-кола»

- Это может быть уже кризис управления миропорядком. Доминантные игроки, в роли которых последние несколько десятилетий (до развала Советского Союза) выступали США и СССР, решили, что предложенный ими вариант противостояния гарантирует миру большое будущее.

Но Союз развалился, и США на какое-то время стали, увы, единственным игроком. Но теперь Россия обрела политическую и экономическую мощь...

Когда мы восстановили утраченные возможности, уже США стали не готовыми к тому, чтобы заявить себя равноправным партнером и ответственным за поддержание глобальной безопасности игроком.

Глобальный политический кризис может отрицательно повлиять и на финансовые, и на экономические, и на экологические системы.

Но сегодня не может быть таких кризисов, которые коснулись бы только кого-то одного, скажем, Россию.

В мире возможен гораздо более страшный кризис, нежели просто крах финансовой системы...

Ведь последний бьет по карману людей, но сохраняет некие военно-политические гарантии. А сегодня, когда в мире не работают многие конвенции и договоры, а ООН испытывает определенные проблемы, вполне может наступить глобальный кризис, который ни в коем случае допускать нельзя!

США, расшатывая миропорядок, никак не могут понять, что мир тоже изменился. Сегодня уже мало кого увлекают такие философии, как гамбургер и кока-кола.

В мире все больше и больше говорят об угрозе восстановления СССР, забыв даже об угрозе терроризма!

Но зачем кормить западного обывателя таким тухлым товаром, тем более что все эти сиюминутные победы – победы пирровы?..

Андрей Нечаев, член президиума Арбитражного третейского суда Москвы, бывший президент банка «Российская финансовая корпорация» (1993-2013 гг.), экс-министр экономики России (1991-1992 гг.), доктор экономических наук, профессор:

«Нас ждет кризис пенсионной системы»

- В ближайшее время нам точно не грозит кризис, аналогичный дефолту 1998 года.

Но нам потенциально может грозить долговременный кризис, связанный с нерешенностью проблем пенсионной системы, здравоохранения и тому подобного.

Скажем, в течение ближайшего десятилетия нас безусловно ждет кризис пенсионной системы. И от того, какие решения мы будем принимать уже сейчас, зависит, преодолеем мы его или нет.

Михаил Жванецкий, писатель-сатирик:

«... то ли просто подобраны по такому дружескому принципу»

- Знаете, я могу предполагать, основываясь только на каких-то интуитивных вещах. Это может быть что-то, связанное с управлением государством. Может, там начнут разбираться, кто есть кто?..

Уж больно у нас в управлении все то ли родственники, то ли друзья, то ли просто подобраны по такому дружескому принципу… Так что кризис может разразиться именно из-за этого: большого количества друзей в высших эшелонах власти.

А вот приближение финансового кризиса я пока не чувствую...  

 

 

 

 

 

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