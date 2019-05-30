Под Новосибирском столкнулись два автомобиля, есть погибшие

В четверг, 30 мая, в Барабинском районе Новосибирской области на трассе столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли два человека, трое с разичными травмами отправлены в больницу.

"В 06.10 (02.10 мск) в Барабинском районе 49-летний водитель следовал на автомобиле по автодороге Р-254 "Иртыш" в сторону города Новосибирска, и на 1166-м километре трассы совершил столкновение с автомобилем, под управлением 32-летнего водителя, который двигался во встречном направлении", - передаёт сообщение МВД РИА Новости.

Отмечается, что оба водителям погибли на месте. Состояние троих пострадавших не уточняется, известно, что это два мужчины и женщина.

Сотрудники полиции проводят проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего.