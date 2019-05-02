Столкновение трёх автомобилей произошло в Саратовской области
2 мая 2019, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]
В среду вечером на 327-м километре трассы Самара-Энгельс-Волгоград в Марксовском районе произошло столкновение трёх легковых автомобилей. В результате аварии пострадали несколько человек.
"23-летний водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi Galant, который от удара столкнулся с "Ладой Приорой", - сообщили в пресс-службе ГИБДД РИА Новости.
По данным ведомства, шесть человек отправлены в больницу. Состояние пострадавших не уточняется. Отмечается, что детей среди них нет.
Проводится проверка по факту происшествия, направленная на выяснение обстоятельств.