Столкновение трёх автомобилей произошло в Саратовской области

В среду вечером на 327-м километре трассы Самара-Энгельс-Волгоград в Марксовском районе произошло столкновение трёх легковых автомобилей. В результате аварии пострадали несколько человек.

"23-летний водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi Galant, который от удара столкнулся с "Ладой Приорой", - сообщили в пресс-службе ГИБДД РИА Новости.

По данным ведомства, шесть человек отправлены в больницу. Состояние пострадавших не уточняется. Отмечается, что детей среди них нет.

Проводится проверка по факту происшествия, направленная на выяснение обстоятельств.