Буксир доставил в Керчь моряков, пострадавших в пожаре на танкерах

В порт Керчи прибыл буксир «Меркурий». Он доставил на берег моряков, пострадавших в результате пожара на двух иностранных танкерах, загоревшихся вчера вечером в Черном море у Керченского пролива.

Два танкера под флагом Танзании – «Канди» и «Маэстро» загорелись вчера вечером в процессе перекачки топлива с одного судна на другое. По уточненным данным Росморречфлота, на обоих кораблях находилось 32 человека. Из них к настоящему моменту 12 человек спасены. Также спасатели подняли на борт десять тел погибших моряков. Судьба еще десяти человек остается неизвестной.

«Буксир «Меркурий» вошел в акваторию порта Керчи, сейчас он стоит на причале. Буксир доставил пострадавших моряков на берег», - сообщил гендиректор Крымских морских портов Алексей Волков.

Ранее заместитель министра здравоохранения Крыма Николай Деркач заявил, что крымские медики готовы принять пострадавших в результате пожара моряков, сообщает РИА Новости.