В Минобороны подтвердили информацию о столкновении двух истребителей Су-34

Утром в пятницу, 18 января, в Министерстве обороны Российской Федерации подтвердили столкновение в воздухе двух истребителей-бомбардировщиков Су-34. Ранее сегодня об этом сообщили некоторые СМИ.

В ведомстве уточнили, что в воздухе произошло соприкосновение двух летательных аппаратов, экипажам которых удалось катапультироваться, передают "Известия".

Подчеркивается, что Су-34 летели без боекомплекта. В настоящий момент самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8 поисково-спасательных сил ищут катапультировавшихся пилотов.

Обстоятельства инцидента устанавливают сейчас специалисты.