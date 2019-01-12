ДТП произошло в Ленинградской области, погибли двое детей и взрослый

В Волосовском районе Ленинградской области случилось дорожно транспортное происшествие. Согласно последним данным, в ходе аварии погибли двое детей и взрослый, а еще четыре человека пострадали.

Столкновение двух легковых автомобилей произошло на 57-м километре федеральной автодороги А-180 "Нарва", сообщает сегодня утром РИА "Новости".

Представитель экстренных служб региона уточнил, что среди пострадавших в результате ДТП есть ребенок. На место прибыли сотрудники полиции и медики. В настоящий момент специалисты устанавливают, по какой причине могло произойти столкновение машин.