Количество погибших в Магнитогорске увеличилось до 16 человек

В среду утром, 2 января, стало известно об увеличении числа жертв взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске. Согласно последней информации, из-под завалов извлекли тела 15-го и 16-го погибших.

В пресс-службе МЧС России сегодня утром сообщили, что спасатели обнаружили мертвыми двух женщин, их личности сейчас устанавливаются, передает ТАСС.

Ранее сегодня уточнялось, что нависающие конструкции на месте взрыва газа серьезно угрожают жизни спасателей. Специалисты изучают состояние перекрытий и пытаются понять, как именно будет происходить обрушение. Активные поисковые работы продолжаются.