В Волгограде пожилой водитель скончался за рулем и спровоцировал ДТП

В Волгограде утром в субботу, 8 декабря, пожилой водитель скончался за рулем автомобиля и спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась сегодня на проспекте Жукова.

Согласно последней информации, легковой автомобиль сначала по правилам двигался в потоке, а затем внезапно прибавил скорость и начал уходить влево. В какой-то момент транспортное средство задело другую легковушку и кроссовер, а потом и вовсе выехало за пределы дороги и врезалось в дерево, передают местные СМИ.

Впоследствии выяснилось, что 76-летний мужчина, находившийся за рулем этой машины, внезапно скончался. Причина смерти устанавливается.