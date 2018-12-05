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Опубликовано фото военного, сбежавшего с поста с автоматом АК и патронами
5 декабря 2018, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]
Опубликовано фото сотрудника военизированной охраны, сбежавшего с поста с автоматом Калашникова и патронами. Имя беглеца сообщает РЕН-ТВ. На сайте телеканала размещено и фото военнослужащего, который сбежал со стратегического объекта во Владимирской области.
По предварительным данным, 4 декабря, во вторник, в 17.30 Юрий Петров 1957 года рождения покинул свой пост.
61-летний мужчина был одет в камуфляжную форму серого цвета, полуваленки, черную шапку с кокардой. При себе у военнослужащего - автомат Калашникова и 60 патронов. Сбежавший передвигается на автомобиле ВАЗ-2108. Предполагается, что Петров направился в Москву.
Правоохранители продолжают розыск военнослужащего. В Москве введен план "Сирена".
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