У берегов Норвегии столкнулись фрегат и танкер, пострадали 7 человек‍

В результате столкновения нефтяного танкера и фрегата у берегов Норвегии пострадали люди, произошла утечка 10 тысяч литров вертолетного топлива, сообщает телеканал NRK со ссылкой на спасателей.

ЧП случилось в четверг в Эйгардене - коммуне в центральной части страны. Произошло столкновение фрегата "Хельге Ингстад" и танкера "Сола ТС". Фрегат потерял управление и начал дрейфовать со 137 людьми на борту.

К настоящему моменту с него удалось эвакуировать 127 человек. Еще 10 - остаются на судне для контроля ситуации. На танкере также находятся 23 человека, их жизни и здоровью сейчас ничто не угрожает, сообщает РИА Новости.