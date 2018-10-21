МЧС обследует колледж в Керчи при помощи комплекса «Стрела-П»

Сотрудники МЧС обследуют колледж в Керчи, где произошла стрельба, с помощью аппаратно-программного мобильного диагностического комплекса «Стрела-П», сегодня его уже направили в Керчь.

Проверяют состояние зданий с помощью комплекса обычно около недели. Мобильный диагностический комплекс проведет мониторинг состояния колледжа и даст возможность оценить степень повреждений, а также дать прогноз динамики вероятных изменений строения.

Ранее в Центре медицины катастроф Крыма сообщили, что в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже, как известно на данный момент, пострадали 73 человека.