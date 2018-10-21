Центр медицины катастроф Крыма уточнил данные о пострадавших в Керчи

В Центре медицины катастроф Крыма сообщили, что в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже, как известно на данный момент, пострадали 73 человека. В больницах на лечении находятся 47 человек.

Момент нападения на Керченский колледж зафиксировали камеры наблюдения - видео

После взрыва и стрельбы в керченском колледже еще один человек попал в больницу. 20 октября двух студенток в тяжелом состоянии авиацией перевезли на лечение в Москву из Республиканской детской клинической больницы. Одна девушка - в тяжелом состоянии, другая – в состоянии средней тяжести.

В Симферополе на лечении остаются 15 человек, все — средней степени тяжести, - сообщает РИА Новости.

Пострадавшие были госпитализированы в 11 больниц Крыма, в больницы Краснодарского края и Москвы.

Появилась запись с камер видеонаблюдения, как 17 октября 18-летний Владислав Росляков - четверокурсник Керченского политехнического колледжа - пронес в учебное заведение большую сумку. Судя по видео, он проник в здание учебного заведения через второй вход, где не было охраны и рамки металлоискателя. Керченский стрелок устроилв колледже взрыв в столовой и начал расстреливать учащихся и преподавателей. После этого он убил себя.

В Крыму и Севастополе был объявлен трехдневный траур.