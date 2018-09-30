В ДНР снова прогремел взрыв, трое погибших

Неподалеку от Горловки в Донбассе трое детей погибли, подорвавшись сегодня днем на противопехотной осколочной мине. Об этом сообщил глава горловской администрации Иван Приходько. Опубликовано видео с места взрыва на съезде компартии в Донецке

Трагедия произошла в лесопосадке возле нулевого блокпоста. Еще один ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Более подробной информации пока не поступало.