Опубликовано видео с места взрыва на съезде компартии в Донецке

На видеокадрах, опубликованных в Интернете, видно трёхэтажное здание, в котором проходил съезд компартии ДНР, а также забор, обгоревший в результате ЧП. При взрыве пострадали четыре человека.

Предварительно, в здании сработало безоболочное взрывное устройство весом 100—150 граммов в тротиловом эквиваленте. Закладка была сделана заранее - ориентировочно за день до съезда, пишут СМИ. Среди пострадавших кандидат на пост главы Донецкой народной республики Игорь Хакимзянов и секретарь горкома партии Ирина Якина.