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В Тюмени произошло столкновение автобуса с самосвалом, есть пострадавшие
5 сентября 2018, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 5 сентября, в Тюмени произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автобуса с самосвалом пострадали три человека.
Инцидент произошёл в 13:13 по местному времени на улице Чекистов и 50 лет Октября.
По информации пресс-службы регионального главка МЧС, сотрудники МЧС прибыли на место аварии и произвели отключение аккумулятора от автомобиля. Также был проведён осмотр на утечку горюче-смазочных материалов самосвала, пишут РИА Новости.
Отмечается, что двое пострадавших после осмотра медика отказались от госпитализации, одному на месте была оказана медицинская помощь.
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