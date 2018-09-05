В Тюмени произошло столкновение автобуса с самосвалом, есть пострадавшие

В среду, 5 сентября, в Тюмени произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автобуса с самосвалом пострадали три человека.

Инцидент произошёл в 13:13 по местному времени на улице Чекистов и 50 лет Октября.

По информации пресс-службы регионального главка МЧС, сотрудники МЧС прибыли на место аварии и произвели отключение аккумулятора от автомобиля. Также был проведён осмотр на утечку горюче-смазочных материалов самосвала, пишут РИА Новости.

Отмечается, что двое пострадавших после осмотра медика отказались от госпитализации, одному на месте была оказана медицинская помощь.