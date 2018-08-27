На Камчатке проверяют новость о кончине женщины после отказа в госпитализации

Камчатские следователи проверяют информацию о кончине 42-летней жительницы города Вилючинск из-за отказа в госпитализации. Соответствующие данные предоставили в краевом следственном управлении СК РФ.

Инцидент, как уточняется, произошел в ночь на 11 августа, когда женщине, страдавшей хроническим заболеванием, внезапно стало плохо. Родственники вызвали "скорую помощь", врачи которой дважды отказали пациентке в госпитализации.

Как сообщает РИА "Новости", отвезти женщину в медучреждение согласились лишь после третьего вызова. Известно, что женщина скончалась в тот же день в ГБУЗ КК "Вилючинская городская больница". В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.