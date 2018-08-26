В Петербурге внезапно поднявшийся пролет моста спровоцировал ДТП

Накануне вечером в Санкт-Петербурге внезапно поднявшийся пролет разводного Володарского моста спровоцировал ДТП, в результате которого трое пострадавших доставлены в медицинское учреждение.

В результате самопроизвольного развода Володарского моста в ДТП попали два легковых автомобиля и маршрутка. Водитель одной из легковушек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, женщина из другой машины и один из пассажиров маршрутки госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

«В результате проведенного анализа работы конструктивных элементов моста специалистами были зафиксированы дополнительные динамические нагрузки в пролетном строении. Они вызвали упругие деформации «крыла» моста. Это, в свою очередь, привело к кратковременному поднятию «клюва» разводного пролета приблизительно на 20 сантиметров», - сообщили в специализированном учреждении «Мостотрест».

Специалисты продолжают анализ причин самопроизвольного развода моста, сообщает РИА Новости.