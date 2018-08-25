В Болгарии перевернулся туристический автобус, есть погибшие

В Болгарии неподалеку от города Своге перевернулся туристический автобус с 50 пассажирами. В результате ДТП погибли по меньшей мере 15 человек, 27 получили ранения различной степени тяжести.

Трагическое ДТП произошло в районе Искырского дефиле в окрестностях города Своге около 17.30 мск (время совпадает). Более двадцати медицинских бригад выехали на место происшествия из Софии и других близлежащих городов. По предварительным данным, автокатастрофу спровоцировала плохая видимость.

Президент Болгарии Румен Радев в связи с автокатастрофой объявил об отмене торжественных мероприятий, приуроченных к 141-й годовщине боев на Шипке, происходивших в ходе Русско-турецкой освободительной войны 1877-1878 годов, сообщает ТАСС.