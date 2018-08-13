Спасенного в Балтийском море немецкого яхтсмена доставили в Калининград

Сегодня вечером в Калининград доставлен гражданин Германии, спасенный с терпевшей бедствие в Балтийском море яхты. Его спас экипаж российского научно-исследовательского судна «Академик Борис Петров».

Инцидент произошел накануне в Балтийском море, в 30 милях от калининградского порта Балтийск. С прогулочной яхты под флагом ФРГ упал за борт и исчез в море мужчина. На нем не было спасательного жилета или иных средств спасения на воде. Через некоторое время на яхте отказал двигатель и рулевое управление. Второй член экипажа подал сигнал бедствия.

Вблизи района бедствия оказалось российское научное исследовательское судно «Академик Борис Петров». Экипажу удалось снять человека с борта терпящей бедствие яхты. Сегодня вечером немецкий гражданин был доставлен в Калининград. После проведения всех предписанных законодательством процедур его передадут представителям дипломатического ведомства Германии.

Мужчина, упавший за борт, до сих пор не обнаружен. По словам спасателей, надежды на то, что он выжил без спасжилета, практически нет – этой ночью волны в море достигали трех метров, сообщает ТАСС.