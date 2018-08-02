В Витебской области перевернулся автобус с российскими туристами

В Оршанском районе Витебской области в четверг перевернулся автобус международного сообщения Киев - Таллин с российскими туристами. Об этом передаёт Госавтоинспекция УВД Витебского облисполкома.

Как сообщает источник, в автобусе находились 53 человека. В больницу были доставлены 12 человек для оценки их физического состояния. «Восемь из них уже осмотрены врачами и отпущены. По словам медиков, серьезных травм в аварии никто из пострадавших не получил и в госпитализации не нуждается», - отмечается в сообщении.

По предварительной информации, водитель автобуса уснул за рулем. На 186-м км автодороги М8 возле деревни Светочевка наехал на световую опору, в результате чего автобус опрокинулся на бок в кювет по ходу движения.

Работники МЧС и сотрудники милиции организовали доставку остальных пассажиров в гостиницу. Сейчас им оказывается другая необходимая помощь.