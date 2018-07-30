Один из пешеходов, сбитых BMW на автобусной остановке, умер

В Новой Москве скончался один из пешеходов, которых сбила вылетевшая на остановку пассажирского транспорта BMW, еще трое выжили, но получили травмы. На месте работают сотрудники ГИБДД.

В пресс-службе столичного главка МВД факт аварии подтверждают, подробности не уточняются.

Как сообщалось ранее, в поселке Коммунарка автомобиль вынесло на автобусную остановку. BMW X5 вылетел на встречную полосу, после чего машину отбросило в сторону. По неофициальным данным, с 1 марта водителя лишили права управлять транспортным средством за езду в алкогольном опьянении.