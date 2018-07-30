В Новой Москве автомобиль влетел в остановку

В московском поселке Коммунарка автомобиль вынесло на автобусную остановку. По словам очевидцев,

автомобиль BMW X5 вылетел на встречную полосу, после чего машину отбросило в сторону. Есть пострадавшие.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Им предстоит выяснить причину произошедшего. РЕН-ТВ публикует первые кадры с места ДТП. Других подробностей пока нет.

Подобное происшествие произошло в конце марта на востоке Москвы. Автомобиль Nissan въехал на остановку общественного транспорта из-за столкновения с другой машиной.