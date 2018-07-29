Нетрезвый водитель сбил шесть человек в Самарской области
29 июля 2018, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]
В Самарской области вчера вечером водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал на обочину и сбил группу людей. Мужчина, управляющий машиной, был пьян. Пострадавшие находятся в больнице.
Среди них дети от двух до пяти лет. Происшествие произошло в Камышлинском районе. Мужчина 1993 года рождения ехал на «Шевроле». Полиция в тот же день задержала предполагаемого виновника ДТП.
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