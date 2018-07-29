Аварию с автобусом в Подмосковье проверяет удмуртская прокуратура

ДТП произошло 28 июля в Подмосковье у Белых столбов. В автобусе, перевернувшемся на трассе, находились артисты и руководители ансамбля народной песни и танца Удмуртии "Танок".

Музыканты возвращались из гастролей по Италии, автобус направлялся в Ижевск. Удмуртская прокуратура начала проверку компании-перевозчика, которой принадлежал автобус, на предмет соблюдения законодательства о безопасности пассажирских перевозок.