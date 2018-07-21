СК начал проверку в ярославской колонии после видео с издевательствами
21 июля 2018, 08:10 [ «Аргументы Недели» ]
СК РФ по Ярославской области начал проверку после того, как в сети было опубликовано жуткое видео об издевательствах над заключенными исправительной колонии № 1, вызвавшее скандал.
Десятиминутный ролик, снятый на портативный видеорегистратор, вызвал скандал в сети. На нем видно, как люди в форме избивают осужденного кулаками и резиновыми дубинками, а затем поливают водой.
Этим видео заинтересовался Следственный комитет. Ранее в исправительной колонии № 1 Ярославской области проводили проверки, но они не обнаружили фактов превышения должностных полномочий.
«По сообщению СМИ об избиении заключенных в колонии в Ярославской области следственными органами СК РФ по Ярославской области организовано проведение доследственной проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР РФ по Ярославской области Кристина Гузовская. Ее цитируют «Вести».
Ранее мы сообщали, что осужденные в исправительной колонии № 2 в Керчи подали более 70 жалоб на неоднократное и необоснованное применение сотрудниками физической силы.
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