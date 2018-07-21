СК начал проверку в ярославской колонии после видео с издевательствами

СК РФ по Ярославской области начал проверку после того, как в сети было опубликовано жуткое видео об издевательствах над заключенными исправительной колонии № 1, вызвавшее скандал. В исправительной колонии в Керчи осужденные пожаловались на избиения

Десятиминутный ролик, снятый на портативный видеорегистратор, вызвал скандал в сети. На нем видно, как люди в форме избивают осужденного кулаками и резиновыми дубинками, а затем поливают водой.

Этим видео заинтересовался Следственный комитет. Ранее в исправительной колонии № 1 Ярославской области проводили проверки, но они не обнаружили фактов превышения должностных полномочий.

«По сообщению СМИ об избиении заключенных в колонии в Ярославской области следственными органами СК РФ по Ярославской области организовано проведение доследственной проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР РФ по Ярославской области Кристина Гузовская. Ее цитируют «Вести».

Ранее мы сообщали, что осужденные в исправительной колонии № 2 в Керчи подали более 70 жалоб на неоднократное и необоснованное применение сотрудниками физической силы.