Маск предложил способ спасения детей из пещеры в Таиланде
6 июля 2018, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]
Миллиардер из США и основатель компаний SpaceX и Tesla Motors готов отправить в Таиланд своих инженеров, чтобы помочь найти способ спасения детей и их тренера, застрявших в затопленной пещере.
Один вариант Илон Маск предложил в своем Твиттере. Идея в том, чтобы протянуть к детям нейлоновую трубу и, надув её воздухом, помочь подросткам выбраться наружу. Пока неизвестно, примет ли Таиланд предложение бизнесмена.
Ранее сообщалось, что в Таиланде спасатели выявили новую угрозу для жизни 12 подростков из команды футболистов и их тренера, застрявших в пещере Тхам Луанг на севере королевства.
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