Маск предложил способ спасения детей из пещеры в Таиланде

Миллиардер из США и основатель компаний SpaceX и Tesla Motors готов отправить в Таиланд своих инженеров, чтобы помочь найти способ спасения детей и их тренера, застрявших в затопленной пещере.

Один вариант Илон Маск предложил в своем Твиттере. Идея в том, чтобы протянуть к детям нейлоновую трубу и, надув её воздухом, помочь подросткам выбраться наружу. Пока неизвестно, примет ли Таиланд предложение бизнесмена.

Ранее сообщалось, что в Таиланде спасатели выявили новую угрозу для жизни 12 подростков из команды футболистов и их тренера, застрявших в пещере Тхам Луанг на севере королевства.