Спасатели выявили угрозу для жизни детей, запертых в пещере в Таиланде

В Таиланде спасатели выявили новую угрозу для жизни 12 подростков из команды футболистов и их тренера, застрявших в пещере Тхам Луанг на севере королевства. Капитан ВМС Таиланда Апхакон Юнгкхонгкео, который руководит спасательной операцией в затопленной пещере, что в пещере сейчас меняется состав воздуха. При спасении запертой в пещере команды футболистов погиб дайвер -"морской котик"



Из-за того, что там работет много людей, в пещере заканчивается кислород и увеличивается процент содержания углекислого газа.

Командир подразделения "морских котиков", которое пытается подготовить эвакуацию детей на поверхность, рассказал, что окно возможности для вывода детей на поверхность сужается. По его словам, если раньше надеялись на благоприятный исход, сейчас надежда уменьшается.

Команда футболистов пропала 23 июня. Вещи подростков нашли около входа в пещеру. Из-за неожиданных ливней вход в пещеру оказался заблокированным. Все это время спасатели пытаются добраться до детей и спасти их.

Сегодня стало известно о гибели дайвера. 38-летний мужчина - бывший "морской котик".