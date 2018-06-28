В Иркутской области продолжают бушевать пожары

Иркутская область находится на втором месте в России по количеству и площади лесных пожаров. На данный момент в регионе бушуют не менее 25 крупнейших очагов площадью более 3,5 тысяч гектаров.

На первом месте в России по количеству и площади лесных пожаров Красноярский край – там зарегистрировано 52 пожара на площади 13 тысяч 340 га. На третьем месте Якутия – девять пожаров на землях лесного фонда на площади 1 тысяча 069 га.

В локализованном состоянии перешло восемь пожаров, распространение огня остановлено на площади 2 тысячи 488 га: по два очага в Киренском и Осинском районах, по одному – в Нижнеилимском, Братском, Тайшетском и Усть-Кутском районах, отмечает сайт Телеинформ.

В зоне космомониторинга находятся 19 природных пожаров, все они возникли из-за гроз. Общая площадь этих возгораний составляет 26 тысяч 275 га.

Стоит отметить, что за последние дни, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано 15 пожаров. Их общая площадь составляет 378,7 га, в том числе 30,7 га – не покрытые лесом.