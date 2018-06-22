Приехавшего на ЧМ-2018 американца забрали в психбольницу

Американский болельщик госпитализирован в психиатрическую больницу Санкт-Петербурга прямо из номера отеля, где он остановился с отцом. Он вел себя настолько неадекватно, что к нему пришлось применить силу. Больше полусотни болельщиков привезли в Петербург кишечные инфекции

39-летний гражданин США приехал на чемпионат мира по футболу, у мужчины был при себе паспорт болельщика. Отец американца против госпитализации возражений не имел.

Ранее стало известно, что США требуют проверить российских футболистов на допинг из-за высоких результатов в рамках первых матчей ЧМ-2018. Глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт уже обратился в ФИФА.