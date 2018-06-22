США требуют проверить российских футболистов на допинг из-за высоких результатов в рамках первых матчей ЧМ-2018. Глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт уже обратился в ФИФА.

По словам специалиста, члены сборной РФ должны быть "агрессивно проверены", так как их прекрасные показатели на последних играх вызывают подозрение, передает "Свободная пресса".

Трэвис Тайгарт убежден, что любая команда, демонстрирующая внезапное и существенное улучшение результатов, должна непременно проходить тщательные допинг-тесты, чтобы сохранялась чистота и честность соревнований, сообщает в пятницу, 22 июня.