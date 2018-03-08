В Донецке трамвай врезался в жилой дом

В Донецке 8 марта трамвай сошел с рельсов. Транспортное средство въехало в жилой дом. Инцидент случился в Буденовском районе города. На месте в настоящее время работают полицейские.

О пострадавших информации пока нет. Движение трамваев будет возобновлено в лучшем случае к вечеру. В местных СМИ и соцсетях публикуются фото с места инцидента. Некоторые пользователи шутят: "Заехал подругу поздравить."