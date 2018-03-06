Минобороны РФ уточнило информацию о жертвах крушения Ан-26 в Сирии

Министерство обороны РФ уточнило информацию о пассажирах самолета Ан-26, разбившегося при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии.

По уточненной информации, на борту потерпевшего катастрофу самолета Ан-26 находилось 6 членов экипажа и 33 пассажира. Все они являлись военнослужащими РФ, сообщает ТАСС.

Министерство обороны России подчеркнуло, что семьям и близким погибших военнослужащих будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка.

Транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 6 марта около 15:00 по московскому времени при заходе на посадку, не долетев примерно 500 метров до взлетно-посадочной полосы. С места сообщили, что стрельбы по самолету не было. Комиссия Министерства обороны РФ выясняет обстоятельства катастрофы.