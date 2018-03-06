Минобороны РФ уточнило информацию о жертвах крушения Ан-26 в Сирии
6 марта 2018, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство обороны РФ уточнило информацию о пассажирах самолета Ан-26, разбившегося при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии.
По уточненной информации, на борту потерпевшего катастрофу самолета Ан-26 находилось 6 членов экипажа и 33 пассажира. Все они являлись военнослужащими РФ, сообщает ТАСС.
Министерство обороны России подчеркнуло, что семьям и близким погибших военнослужащих будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка.
Транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 6 марта около 15:00 по московскому времени при заходе на посадку, не долетев примерно 500 метров до взлетно-посадочной полосы. С места сообщили, что стрельбы по самолету не было. Комиссия Министерства обороны РФ выясняет обстоятельства катастрофы.
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