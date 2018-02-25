В Киеве осквернили могилу Леси Украинки

В Киеве неизвестные осквернили могилу украинской поэтессы Леси Украинки. Об этом сообщил в своем Facebook глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

Руководство Национального союза писателей Украины обратится в полицию с требованием провести расследование этого преступления. Кроме того, в настоящий момент готовится обращение в Министерство культуры Украины с ходатайством о восстановлении памятника.

Хулиганы оборвали бронзовые гирлянды, которые украшали скульптуру. Инцидент произошёл в день рождения поэтессы. Сегодня, 25 февраля, к памятнику пришли поклонники поэтессы. Они увидели, что монумент осквернен и сообщили о случившемся.

Авторству Леси Украинки принадлежит несколько поэтических сборников и драматических произведений. Поэтесса также занималась переводами. Современные жители страны ставят ее в один ряд с Богданом Хмельницким и Тарасом Шевченко.