Эксперты не могут расшифровать второй «черный ящик» с упавшего Ан-148

Специалисты из Международного авиационного комитета (МАК) не смогут начать расшифровку второго чёрного ящика разбившегося самолёта Ан-148. Причиной этого является отсутствие в пишущем устройстве одной из деталей.

Взрыв уничтожил коннектор бортового самописца, который можно приобрести только у производителя - госпредприятия «Антонов», сообщает РИА ФАН. В настоящее время проводятся переговоры с украинской стороной.

Самолёт Ан-148, принадлежавший «Саратовским авиалиниям», разбился 11 февраля во время взлёта с Домодедово. Судно должно было полететь в Орск. На борту упавшего Ан-148 находились 65 пассажиров, а также шесть членов экипажа. После столкновения самолета с землей никому выжить не удалось.

По распоряжению главы МЧС Владимира Пучкова зона поиска на месте катастрофы самолета Ан‐148 в Московской области увеличена еще на пять гектаров. Теперь площадь поисковых работ составляет 50 гектаров.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных параметрического самописца самолета Ан-148, потерпевшего крушение в минувшее воскресенье в Раменском районе Подмосковья.