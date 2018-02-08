В нижневартовской поликлинике мужчина умер, ожидая приема врача

Следственный комитет Югры разбирается в обстоятельствах трагической гибели молодого мужчины. 32-летний житель Нижневартовска скончался в городской поликлинике, ожидая приема врача.

Врачи учреждения, а позже и бригада скорой помощи не смогли спасти мужчину, внезапно почувствовавшего себя плохо.

Будет проведена судмедэкспертиза, она определит причину смерти мужчины.

В Московской области в пятницу пожилой мужчина умер в коридоре поликлиники в Подольске. По словам очевидцев, пенсионер ждал приема терапевта. Инцидент произошёл в учреждении по адресу улица Кирова, 27.